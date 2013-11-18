Польща при вступі до ЄС з Росією "проходила те саме", що й Україна - генконсул Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на круглому столі, організованому Центром дослідження європейської єдності, коментуючи той факт, що Росія побоюється за свої ринки при підписанні України Угоди про Асоціацію з Євросоюзом.

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«Насправді ми, звичайно, проходили те саме, коли були асоційовані і входили в Європейський Союз), - пояснив Генконсул, - зрештою, Росія наш дуже хороший економічний партнер. Ми знайшли просто взаємовигідні канали для економічних відносин, і все йде нормально».

Волонсевич зазначив, що в Польщі «ті підприємства, які залежали на 100 % від експорту в Росію, якщо вони не реформувалися, вони почали диверсифікацію своєї продукції, і ті, які диверсифікувалися, половину - на Росію і половину - на Євросоюз, мають сьогодні гарну позицію».

На думку Генерального консула, українським підприємствам «потрібно знайти себе в новій ситуації, і враховувати всі економічні чинники».