ГПУ знову зацікавилась кров’ю Ющенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пшонка заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Ющенко кров не здав. Мова йде про добровільну здачу крові, але нові норми Кримінального процесуального кодексу дозволяють примусовий відбір крові. Грань того, щоб була примусова здача крові, вона вже, так би мовити, підійшла. Які будуть подальші процесуальні дії, які зініціює слідчий, давайте подивимось”, - сказав Пшонка.

На тему: Кузьмін: Ющенко досі не здав кров, але її планують вилучити

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.Ющенко відчув погіршення здоров'я і його було доставлено до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. З червня 2008 року і до зміни нової влади Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння Ющенка повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор Пшонка підтвердив намір провести додатковий аналіз крові Ющенка. Пізніше Пшонка сказав, що в Генпрокуратурі не виключають версію, що отруєння Ющенка не було.

11 жовтня 2011 року Ющенко заявив, що відмовляється від повторного аналізу крові через вірогідність необ'єктивних результатів в українській лабораторії.

28 травня 2013 року на той час перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Ющенко все ще не здав кров на діоксин, але в майбутньому її планують вилучити.

«Він повинен здати кров, тому що немає ніяких даних, що кров, яка досліджувалася за кордоном, належить Ющенку. Друге – зразки крові, які досліджувалися за кордоном, були повернені в Україну, і в 2006 році були знищені у дворі будівлі Секретаріату Президента. І третє - якщо діоксин у його крові був, то він досі там залишився. Ми хочемо отримати на ці запитання точні відповіді. За цими зразках ми хочемо встановити давність попадання діоксину в кров Ющенка, якщо він там є. Але Ющенко відмовляється від здачі крові», - сказав Кузьмін.

Крім того, він зазначив, що зараз відразу декілька міністерств і відомств працюють над підготовкою положення про порядок примусового вилучення крові. «Як тільки буде таке положення, ми зможемо її вилучити. Поки ми цього зробити не можемо», - заявив перший заступник генпрокурора.