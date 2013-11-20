Журналісти документально довели, що Фаріон збрехала про членство в КПРС (фото)

Протоколи засідань парткому Львівського державного університету ім. І. Франка, а також засідань комітету комсомолу цього вишу, отримані ZAXID.NET офіційним шляхом в Державному архіві Львівської області, підтверджують членство нинішнього народного депутата від ВО «Свобода» Ірини Фаріон у Комуністичній партії Радянського Союзу (КПРС).

Для отримання доступу до протоколів журналісти звернулися з офіційним запитом до директора Державного архіву Львівської області Петра Кравчука 15 листопада. 19 листопада кореспонденту офіційно надали доступ до цих документів і забезпечили можливість їх сфотографувати.

Відповідні документи містяться в трьох справах партійного архіву Львівського обкому Компартії України.

Справа №356, опис №1, фонд №3567, містить протоколи засідань комітету комсомолу ЛДУ ім. І.Франка, серед яких – протокол №10 засідання 10 березня 1987 року. Третім питанням порядку денного цього засідання було «Про надання характеристики-рекомендації для вступу кандидатом в члени КПРС тов. Фаріон І.Д.».

Надання відповідної характеристики-рекомендації, як свідчить протокол, учасники засідання підтримали одноголосно. Поміж іншим, в протоколі вказано, що Ірина Фаріон була членом ВЛКСМ з вересня 1978 року.

Також справа містить і саму характеристику-рекомендацію, підписану тодішнім секретарем комсомолу комітету ЛДУ Степаном Кубівим (тепер – народний депутат від «Батьківщини», пройшов за партійним списком).

Помітним в цій характеристиці є місце, в якому йдеться про те, що Ірина Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами. «Будучи членом факультетського КІДу (Клубу інтернаціональної дружби – ред.), вона неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови», – йдеться в документі, підписаному Степаном Кубівим.

Ця характеристика-рекомендація стала потім підставою для того, аби Ірина Фаріон стала кандидатом в члени КПРС. Справа №248, опис №2, фонд №92 містить, зокрема, протокол засідання парткому ЛДУ ім. І. Франка від 3 квітня 1987 року. У порядку денному цього засідання стоїть питання про прийом Ірини Фаріон кандидатом в члени КПРС.

Судячи з протоколу, доповідали з цього питання двічі, спершу – Т.І. Комаринець, а потім – М.І. Гнатюк. Позитивне рішення також приймали одноголосно.

Протокол засідання, на якому нинішнього народного депутата від «Свободи» приймали безпосередньо в члени КПРС, міститься в справі №258, опис №2, фонд №92. Йдеться про протокол №45 від 15 квітня 1988 року. Тоді в порядку денному розглядали питання про прийом до КПРС 15 кандидатів.

Відтак ці документи можна вважати офіційним підтвердженням членства Ірини Фаріон у КПРС, яке вона сама категорично заперечує.

Документів, які б свідчили про вихід чи виключення Ірини Фаріон з КПРС до 30 серпня 1991 року, коли діяльність компартії на території України була заборонена офіційно, нам виявити не вдалося. За словами начальника відділу забезпечення зберігання документів № 2 Державного архіву Львівської області Лариси Полякової, подібних документів в архіві немає.

Нагадаємо, що Ірина Фаріон вступила до ВО «Свобода» у 2005 році, наступного року стала депутатом Львівської облради від цієї партії. У 2006 і 2007 роках балотувалася до Верховної Ради за списком ВО «Свобода», однак тоді партія не подолала виборчого бар’єру.

У 2012 році Ірина Фаріон виграла вибори до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №116 (Львів), набравши понад 68% голосів виборців.

Раніше на своїй сторінці у Фейсбук Ірина Фаріон категорично відкинула закиди про її членство у КПРС.

"Тим, за кого ви мене намагаєтеся видавати, - ніколи не була. Вільні і світлі люди розуміють, що це лиш ще одна безсила, тому така нікчемна боротьба з націоналістичною «Свободою», що є єдиною загрозою у сучасному політикумі на шляху знищення україноцентричних цінностей та убивчої світової глобалізації", - написала Фаріон.

Фото : zaxid.net