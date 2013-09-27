Колесніченко порекомендував Фаріон звернутися до психіатра і не ганьбити Україну
Регіонал назвав заяви депутата від ВО «Свобода» Ірини Фаріон «печерним хуторянством», далеким від політики.
За словами нардепа від Партії Регіонів Вадима Колесніченко, Ірина Фаріон своєю поведінкою ганьбить Україну. Про це він сказав Segodnya.ua, коментуючи заяву Фаріон про те, що свободівці готують «стовпи ганьби» з портретами самого Колесніченка та інших депутатів, які звернулися до польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом.
«Реагувати на людей, яким потрібно звертатися до лікаря-психіатра, немає необхідності. Це їх реалізація внутрішніх «бажалок» і потенціалу. Це люди, які всіх, хто не згоден з ними, бажають знищити, розвішати на гілках або посадити на кілки».
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Також Колесніченко додав, що причини подібних заяв Фаріон не виправдані політичними діями. За його словами - це «дитячий комплекс або нічні страхи. У дитинстві, напевно, злякали бабайкою якоюсь. У будь-якому випадку, такі заяви повинна розглядати не політика, а психіатрія».
Нагадаємо, що вчора Ірина Фаріон заявила, що депутати, які звернулися до польського Сейму з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом - зрадники і пообіцяла наклеїти їх обличчя на «стовпи ганьби» , вказавши адреси місць проживання, і носити з собою на кожну акцію.
Також Фаріон додала, що в переліку осіб, які з'являться на «стовпах ганьби», будуть і дев'ять «тушок» з об'єднаної опозиції.