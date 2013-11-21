Рада ухвалила єврозакон про вибори конституційною більшістю

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 365 із 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Закон підтримали 176 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 88 - від “Батьківщини”, 38 - від «УДАРу», 35 - від ВО “Свобода” та 29 позафракційних депутатів.

Під час доповіді щодо законопроекту голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія повідомив, що до законопроекту було подано 457 поправок, з них 366 комітет відхилив.

ВР ухвалила закон без розгляду поправок, відразу після доповіді голови комітету.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала євроінтеграційний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів", внесений лідером фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим та народними депутатами від ПР Володимиром Олійником та Дмитром Шпеновим.

Як зазначається у пояснювальній записці, відповідний законопроект було розроблено з урахуванням Спільного висновку Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ до розроблених Міністерством юстиції України проектів змін до законів про вибори народних депутатів України, про Центральну виборчу комісію та про повторні вибори в Україні, прийнятого на 95-й пленарній сесії Венеціанської комісії, яка відбулась 14-15 червня 2013 року.

Так, проектом закону вносяться комплексні зміни до низки нормативно-правових актів: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України, законів "Про вибори народних депутатів України", "Про політичні партії в Україні", "Про інформаційні агентства", "Про Центральну виборчу комісію" та "Про засади державної мовної політики".

Зокрема, в частині територіальної організації виборів проектом закону пропонується утворити закордонний виборчий округ, який включатиме в себе всі закордонні виборчі дільниці, наділивши Центральну виборчу комісію повноваженнями окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу.

Передбачається встановити критерії утворення одномандатних виборчих округів, а також зобов’язати Центральну виборчу комісію переглянути одномандатні виборчі округи, що існують на постійній основі, на відповідність цим критеріям.

Так, пропонується встановити, що одномандатні виборчі округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі, яка визначається на підставі відомостей Державного реєстру виборців і відхилення від якої не може перевищувати 12%.

Одномандатний виборчий округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Центром одномандатного виборчого округу є адміністративно-територіальна одиниця за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.

Законопроект також передбачає зобов’язати ЦВК оприлюднювати на її офіційному веб-сайті перелік одномандатних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій.

Так, ЦВК не пізніш як за 175 днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій, та не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу публікує зазначені відомості у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації, йдеться у пояснювальній записці.

В частині формування складу виборчих комісій законопроектом, зокрема, пропонується оптимізувати кількість членів дільничних виборчих комісій та уточнити коло суб’єктів подання кандидатур до складу виборчих комісій. Відповідно до запропонованих проектом закону змін, суб'єктами подання кандидатур до складу ОВК є політична партія, що має фракцію, та політичні партії – суб’єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі.

В частині реалізації громадянами України виборчих прав проектом закону пропонується, зокрема, запровадити так звану систему "гендерної орієнтації політичних партій", що полягає у добровільному закріпленні політичними партіями у своїх статутах партійних квот для жінок. Так, проектом закону вносяться зміни до статті 8 Закону «Про політичні партії в Україні» стосовно доповнення переліку відомостей, які має містити статут політичної партії, новою позицією 10 - розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі.

Законопроект також встановлює порядок реалізації права голосу для осіб, які на день проведення виборів проживають або перебувають за кордоном, та для осіб, що тимчасово змінили місце голосування (без зміни виборчої адреси) поза межами виборчого округу, до якого вони віднесені за виборчою адресою. Так, зокрема, визначається, що виборець, який проживає або на день проведення голосування на виборах депутатів перебуває на території іноземної держави, а також громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному окрузі. Реалізація цього права забезпечується включенням виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із зазначенням, що такий виборець отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі.

Також передбачається зменшити розмір грошової застави: для партії від 2 тисяч до 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати; для кандидата в одномандатному виборчому окрузі від 12 до 10 мінімальних розмірів заробітної плати. Таким чином, з урахування мінімальної зарплати на сьогоднішній день, розмір грошової застави для партії, яка має намір зареєструвати кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі, буде становити близько 1,1 млн грн, для кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі – близько 11,4 тис. грн, відзначається у пояснювальній записці.

Крім того, законопроектом визначається алгоритм дій ЦВК у разі виявлення помилок і неточностей в поданих кандидатами у народні депутати на реєстрацію документах; встановлюється, що незалежно від порядку балотування, одна і та ж особа може обиратися лише в одному окрузі або за списком однієї партії та вносяться положення, спрямовані на уникнення кратної реєстрації кандидатів у народні депутати України.

В частині діяльності виборчих комісій проектом закону пропонується, зокрема, унормувати питання прийняття та оприлюднення нормативно-правових актів ЦВК, встановити обов’язковість обговорення рішень виборчих комісій перед їх прийняттям; удосконалити положення закону в частині максимальної прозорості у діяльності окружних та дільничних виборчих комісій.

В частині фінансування виборчих кампаній проектом закону пропонується, зокрема, обмежити розмір виборчого фонду партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, та кандидата у депутати в одномандатному окрузі; удосконалити положення закону щодо звітування розпорядників виборчих фондів про надходження і використання коштів зазначених фондів, а також запровадити механізм доведення змісту цих звітів до відома громадськості; запровадити санкції за порушення політичною партією, кандидати у народні депутати від якої включені до виборчого списку політичної партії, або окремим кандидатом у народні депутати вимог щодо відкриття рахунку виборчого фонду та подання фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів.

В частині проведення передвиборної агітації проектом закону пропонується, зокрема, передати на рівень окружних виборчих комісій, визначених рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, повноваження щодо визначення черговості надання політичним партіям – суб’єктам виборчого процесу та кандидатам у народні депутати, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі, ефірного часу на регіональних радіо та телеканалах державної та комунальної форм власності для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів державного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів.

В частині регулювання діяльності засобів масової інформації та інформаційних агентств у виборчому процесі проектом закону пропонується, зокрема, унормувати правила участі інформаційних агентств у виборчому процесі, зрівнявши їх в статусі із засобами масової інформації; запровадити додаткові вимоги до засобів масової інформації та інформаційних агентств, які беруть участь в інформаційному забезпеченні виборів, встановивши заборону припускати замовчування суспільно необхідної інформації та її перекручування, а також поклавши обов’язок намагатися отримувати інформацію з двох або більше джерел, віддавати перевагу першоджерелам; доповнити закон положеннями, спрямованими на попередження привілейованого ставлення засобами масової інформації під час висвітлення фактів та подій, пов’язаних з виборчим процесом, зокрема, до кандидатів, що займають владні посади, шляхом встановлення вимоги, що частка ефірного часу, присвяченого таким кандидатам, не може перевищувати 30 відсотків від середнього обсягу ефірного часу, присвяченого виборчому процесу.

В частині організації голосування та встановлення результатів пропонується, зокрема, обмежити кількість виборчих бюлетенів, які отримуються членами дільничної комісії для голосування виборців за місцем перебування (така кількість не може перевищувати більше, ніж на 5 відсотків, кількості виборців, включених до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, але не менше, ніж 1 виборчий бюлетень); до переліку вчинків, що відносяться до незаконного голосування, яке є однією з підстав для визнання дільничною виборчою комісією голосування на дільниці недійсним, додати голосування за кандидата в одномандатному окрузі виборцями, які голосують лише в загальнодержавному окрузі.

В частині регулювання діяльності офіційних спостерігачів пропонується, зокрема, надати міжнародним спостерігачам право бути присутніми при голосуванні виборців за місцем перебування та право отримувати копії протоколів та інших документів.