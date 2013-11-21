Депутати почали розгляд законопроектів про лікування ув’язнених за кордоном
Верховна Рада розпочала розгляд законопроектів, які стосуються лікування ув’язнених за кордоном
Як передає кореспондент УНІАН, на сьогодні у парламенті зареєстровано 6 законопроектів.
Верховна Рада включила до порядку денного пленарного засідання законопроекти позафракційного народного депутата Олега Ляшка і групи депутатів, зокрема, представника “Батьківщини” Андрія Кожем'якіна, якими передбачена можливість лікування екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.
Як передає кореспондент УНІАН, за включення законопроекту Ляшка проголосували 372 народних депутата із 426 зареєстрованих у сесійній залі.
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За включення законопроекту опозиції проголосували 369 із 425 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
На даний час народні депутати розглядають законопроект “Про внесення змін до статті 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі” (№ 3461).
Після цього доповідатимуть усі інші автори законопроектів, а далі відбуватиметься обговорення цих законопроектів.
Голова ВР Володимир Рибак нагадав, що на даний час робоча група ще не напрацювала узгоджений законопроект щодо можливості лікування ув'язнених за кордоном.