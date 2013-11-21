Тимошенко закликала голосувати за будь-які єврозакони заради асоціації з ЄС – Яценюк

Лист Тимошенко до опозиції зачитав її захисних Сергій Власенко на засіданні фракції "Батьківщина", повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Як повідомив у Twitter народний депутат від "Батьківщини" Андрій Шевченко, Тимошенко закликала "проголосувати за президентський закон про прокуратуру і регіональський виборчий закон".

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"Юля також закликала фракцію підтримати будь-який законопроект щодо лікування засуджених – "без обговорення", заради підписання Угоди", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада України має розглянути в другому читанні проекти законів про прокуратуру і про вдосконалення виборчого законодавства, та п’ять законопроектів щодо можливості лікування засуджених осіб за кордоном. Ухвалення цих документів необхідне для підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті в Вільнюсі 28-29 листопада.