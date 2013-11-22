В міліції пояснили навіщо перекрили підходи до АП
У київській міліції запевняють, що охорону з числа працівників МВС на підходах до Адміністрації Президента виставлено для унеможливлення порушень правопорядку.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що на місці присутній "мінімальний контингент з числа резерву"
Також у Главку зазначили, що наразі на Майдані Незалежності присутні не більше 200-300 людей, які поводяться мирно.
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Нагадаємо, сьогодні уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.
Парламент 21 листопада відхилив всі 6 законопроектів щодо виїзду ув'язнених для лікування за кордон.
21 листопада увечері місія Європарламенту у складі екс-президентів Пета Кокса та Олександра Квасьнєвського висловили глибоке розчарування рішенням уряду України відкласти підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом і закликали президента Януковича дотриматися своїх обіцянок щодо закону про лікування ув'язнених.
Обурені рішенням уряду України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом люди почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві.