В міліції пояснили навіщо перекрили підходи до АП

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що на місці присутній "мінімальний контингент з числа резерву"

Також у Главку зазначили, що наразі на Майдані Незалежності присутні не більше 200-300 людей, які поводяться мирно.

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Нагадаємо, сьогодні уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.

Парламент 21 листопада відхилив всі 6 законопроектів щодо виїзду ув'язнених для лікування за кордон.

21 листопада увечері місія Європарламенту у складі екс-президентів Пета Кокса та Олександра Квасьнєвського висловили глибоке розчарування рішенням уряду України відкласти підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом і закликали президента Януковича дотриматися своїх обіцянок щодо закону про лікування ув'язнених.

Обурені рішенням уряду України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом люди почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві.