Євромайдан вже зібрав 800 осіб

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала народний депутат Леся Оробець. За її словами люди продовжують приєднуватися до акції.

На майдані також присутні Андрій Парубій, Віталій Кличко та Юрій Луценко.

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Небайдужі почали самоорганізовуватися за допомогою соціальних мереж, тому інформація про час зустрічі на Майдані Незалежності коливається від 22.00 до 23.00 21 листопада.

Організатори акцій протесту закликають брати з собою теплий одяг, їжу і парасольки.

Мітинг розташувався біля споруджуваної ялинки. Учасники слухають активістів та нардепів, які висловлють свою думки. Біля проїжджої частини кілька десятків людей з прапорами вишикувалися у ряд та махають ними до проїжджаючих автомобілів. Протестуальники взялись за руки та скандують: "Україна — це Європа", пише Gazeta.ua.

"Після сьогоднішньої заяви Азарова тут має постати новий Майдан по типу помаранчевої революції. Сьогодні влада зрадила свій народ", - каже учасник акції Валерій.

Більшість учасників акції — молоді люди.

Учасників охороняють кілька десятків міліціонерів, які стоять по периметру майдана. Два автобуси зі співробітниками спецпідрозділу "Беркут" розташувалися на вулиці Городецького.