Опозиція розпочала збір підписів за імпічмент Президента - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

«Те, що Віктор Янукович порушив Конституцію і закон, є прямою підставою для імпічменту Президента України. Сьогодні опозиція розпочала збір підписів і внесла резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. Цей антиукраїнський уряд повинен бути відправлений у відставку. Вони порушили власні закони, власні постанови і акти, де протягом трьох років вони начебто обіцяли народу України європейську інтеграцію», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами - членами.

Пізніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявив, що переговори про асоціацію будуть припинені до тих пір, поки не вирішиться питання про надання з боку Європейського Союзу компенсацій від втрат України, які можуть відбутися від зниження торгівлі з РФ, а також країнами СНД у разі підписання Україною документа.

Кабінет міністрів України також доручив Міністерству закордонних справ разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики утворити тристоронню комісію з ЄС і РФ для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно -економічних відносин.