Опозиція розпочала збір підписів за імпічмент Президента - Яценюк
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція розпочала збір підписів за імпічмент Президента України Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
«Те, що Віктор Янукович порушив Конституцію і закон, є прямою підставою для імпічменту Президента України. Сьогодні опозиція розпочала збір підписів і внесла резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. Цей антиукраїнський уряд повинен бути відправлений у відставку. Вони порушили власні закони, власні постанови і акти, де протягом трьох років вони начебто обіцяли народу України європейську інтеграцію», - сказав Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами - членами.
Пізніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявив, що переговори про асоціацію будуть припинені до тих пір, поки не вирішиться питання про надання з боку Європейського Союзу компенсацій від втрат України, які можуть відбутися від зниження торгівлі з РФ, а також країнами СНД у разі підписання Україною документа.
Кабінет міністрів України також доручив Міністерству закордонних справ разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики утворити тристоронню комісію з ЄС і РФ для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно -економічних відносин.