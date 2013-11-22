У МЗС Польщі розповіли, коли Україна зможе підписати Угоду про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні заявив глава польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський.

Він відзначив, що підготовлений ще під час польського головування в Європейському союзі документ "є й надалі готовим для підписання".

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За його словами, документ може бути підписаний "тоді, коли Україна знову буде готова до реформ своєї економіки та до європеїзації країни".

"Польща разом з цілим Євросоюзом розчарована, що Україна виявилася поки не готовою до модернізаційних зусиль", - сказав Сікорський, слова якого наводить офіційний веб-сайт польського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Польща розчарована рішенням українського уряду щодо призупинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС та сподівається, що остаточне рішення в справі підписання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом прийме Рада національної безпеки та оборони України та Президент Віктор Янукович.

Про це йдеться в заяві польського міністерства закордонних справ, якою володіє УНІАН.

"Україна є суверенною державою та ставимося з повагою до її рішення. Водночас висловлюємо розчарування, що процес наближення з Європейським союзом був затриманий на останній прямій", відзначено в оприлюдненому сьогодні документі.

МЗС Польщі відзначив, що ухвалене вчора українським урядом рішення може привести до "замороження" європейської інтеграції на невизначений час, що негативно вплине на реалізацію необхідних для України реформ.

"Ми нагадуємо, що остаточне рішення в справі підписання Угоди про асоціацію України з ЄС ухвалить Рада національної безпеки та президент", - відзначено в заяві.

Польські дипломати поклали повну відповідальність за цю справу на українську владу.

"Польща та ЄС була готова до далекосяжного компромісу", - відзначили в польському МЗС.

Водночас у міністерстві запевнили, що польська влада буде надалі підтримувати розвиток добросусідських стосунків з Україною та проєвропейських настроїв серед українців.