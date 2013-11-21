Польща уповноважила міністра закордонних справ підписати Угоду про асоціацію України з ЄС

Уряд Польщі сьогодні на своєму засіданні надав офіційний дозвіл міністру закордонних справ Радославу Сікорському на підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського уряду.

В уряді відзначили позитивні сторони документу, котрий планувалося підписати на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі наприкінці листопада цього року.

"Ціль асоціації - це поетапне наближення обох сторін на базі спільних цінностей. Мова передусім йде про поглиблений політичний діалог, утримання та зміцнення миру та стабілізації, як в регіоні, так і в міжнародному вимірі, поглиблення економічних та торговельних відносин і співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки задля зміцнення верховенства права, дотримання прав людини та базових свобод", - відзначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, документ відкриває більше можливостей для співпраці в різних галузях та сприятиме реформам в Україні.

"Для Польщі ефективне втілення Україною положень Угоди про асоціацію означало би більш передбачуване сусідство - важливе в як в геополітичному контексті, так і в контексті польсько-українських відносин", - зазначено у повідомленні.

Коментуючи у своєму Твіттері ухвалене рішення, глава польського МЗС Сікорський зауважив, що підписання Угоди про асоціацію тепер повністю залежить від Президента України Віктора Януковича.

"Рішення цілковито у руках Президента Януковича", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.