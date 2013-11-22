У Польщі планується свій "євромайдан"

У Кракові на завтра запланований мітинг українців, які проживають у Польщі, на підтримку підписання асоціації України та ЄС, пише "Сегодня".

«23 листопада 2013 в 11.30 в Кракові біля Меморіалу Жертв Голодомору розпочнеться Акція протесту проти відмови від підписання українським урядом в особі прем'єр-міністра Миколи Азарова угоди про асоціацію з ЄС. Мітингувальники пройдуть по місту до Генерального Консульства України в Кракові», - повідомив в Facebook користувач Дарій Линціо.