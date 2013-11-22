У Польщі планується свій "євромайдан"
18:54, 22 листопада 2013Політика
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Українці, що проживають в Польщі, організовують мітинг біля Генерального Консульства України в Кракові.
У Кракові планується "євромайдан" / Фото: dispatchnewsdesk.com
У Кракові на завтра запланований мітинг українців, які проживають у Польщі, на підтримку підписання асоціації України та ЄС, пише "Сегодня".
«23 листопада 2013 в 11.30 в Кракові біля Меморіалу Жертв Голодомору розпочнеться Акція протесту проти відмови від підписання українським урядом в особі прем'єр-міністра Миколи Азарова угоди про асоціацію з ЄС. Мітингувальники пройдуть по місту до Генерального Консульства України в Кракові», - повідомив в Facebook користувач Дарій Линціо.
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