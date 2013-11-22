Експерт: Янукович намагається змусити ЄС підписати Асоціацію на своїх умовах

Так вважає експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава.

«Ці умови - отримання від ЄС фінансової допомоги для підтримки економіки України та винесення за дужки вирішення питання по Тимошенко», - уточнив експерт.

За його словами, домовленості з Росією на даний момент, схоже, не досягнуті: «Президент України пішов ва -банк. На користь цієї версії свідчить те, що Віктор Янукович і провладні політики посилають меседжі Європі про прихильність курсу євроінтеграції, показуючи збереження шансів на підписання Договору про асоціацію».

Як приклад Володимир Застава навів заяву про нелегітимність рішення Кабінету міністрів і можливе проведення засідання РНБО, де буде прийнято інше рішення, пише lb.ua.

«Але слід зазначити, що внаслідок останніх маневрів української влади, позиція європейських політиків стала набагато жорсткіше», - зазначив експерт. Тепер повернення переговорів в колишнє русло і підписання асоціації у Вільнюсі вже навряд чи можливо, резюмував Застава.