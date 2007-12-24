Ющенко вшанує пам`ять В’ячеслава Чорновола
10:05, 24 грудня 2007Політика
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70-річчя від дня народження
Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника видатного державного і громадського діяча В’ячеславову ЧОРНОВОЛУ у Києві.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Довідка УНІАН. Цими днями в Україні відзначають 70-річчя від дня народження В.Чорновола.
В’ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року.
В.Чорновіл відомий учасник дисидентського руху, журналіст. Член Української Гельсінської спілки, один із засновників і лідерів Народного Руху України.
В.Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі у Київській області.
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