В Одесі судовий виконавець спробував заборонити євромайдан

В Одесі судовий виконавець, що прийшов на Приморський бульвар, до пам`ятника Дюку, де проходить мітинг проти припинення урядом процесу підготовки до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом, намагався заборонити дану акцію протесту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації партії «УДАР», «судовий пристав почав зачитувати стару ухвалу суду, прийняту вночі 23 листопада». Проте, як пояснили в прес-службі, в даній ухвалі мова йде тільки про Думську площу, а в даний час акція протесту проходить приблизно за 200 метрів від неї – біля пам`ятника Дюку. Міліціонери, що знаходяться поряд, в ситуацію не втручалися.

«Вони, схоже, зрозуміли, що захищати вже треба нас. Судовий пристав пішов ні з чим», - розповіли в прес-службі.

У даний час активісти регіональних організацій партій «УДАР», «Батькiвщина» і «Демократичний альянс» формують списки бажаючих відправитися до Києва – на Євромайдан.

За інформацією прес-служби, існує два списки: один – люди, які можуть відправитися в столицю за свій рахунок, другий – активісти, у яких немає коштів на проїзд.

«Сьогодні ми почали збір засобів для людей, які поїдуть до Києва, щоб взяти участь в безстроковій акції. За даними керівника «Демократичного альянсу» в Одесі Олексія Чорного, вже зібрано 7 тис. грн», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку, на мітинг проти припинення урядом процесу підготовки до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом прийшли більш як 600 чоловік.

У ніч на 23 листопада Окружний адміністративний суд заборонив Одеській обласній організації партії «УДАР» проводити акції протесту на Думській площі, у будівлі мерії, з 23 листопада по 31 листопада включно. Через це намети, встановлені 22 листопада на Думській площі з нагоди проведення акції протесту проти припинення урядом євроасоціації, перенесли до пам`ятника Дюку.