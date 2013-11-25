Яценюк та Луценки не зможуть зустрітися з Тимошенко
09:56, 25 листопада 2013Політика
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Причиною тому - проблеми з авіасполученням.
Яценюк не може дістатися до Тимошенко
Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк через проблеми з авіасполученням не може вилетіти на зустріч з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко до Харкова.
«Не приймає Харків», - написав він у своєму Twitter.
До Харкова Яценюк планував сьогодні полетіти з Юрієм та Іриною Луценками.
«Йдемо на пікет проти уряду Азарова. Можливо, пізніше зможемо долетіти до Харкова», - сказав Яценюк.
Біля готелю «Дніпро» збираються люди, аби рушити до Кабінету міністрів з вимогою скасувати рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди з Євросоюзом.
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