Мер Тернополя закликав ректорів вузів скасувати навчання і йти на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, по це йдеться у його відкритому зверненні до керівників вищих навчальних закладів міста, розміщеному сьогодні на офіційному сайті міської ради.

У ньому Надал зазначає, що Тернопіль охоплений студентським страйком на підтримку підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

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«Студенти, молодь стали основою загальнонаціонального протесту проти намагання влади зупинити європейський напрямок розвитку нашої країни. Для сьогоднішніх студентів урок Євромайдану є незрівнянно важливішим за пропущені лекції чи лабораторні роботи. Сьогодні пробуджується активність молоді, яка може перерости у нову якість суспільних змін. Від цього виграє Україна, наше місто і кожен окремий вищий навчальний заклад», – наголосив Надал.

Він також вказав, що наразі є недостатнім просто закрити очі на те, що студенти не йдуть на пари.

«Закликаю вас максимально сприяти участі молоді у страйку. Будьте разом з вашими студентами у ці важливі для нас усіх дні. Зупиніть навчання в університетах на вимогу страйкових комітетів. Прийдіть на майдан з професорсько-викладацькими колективами. У єдності всієї громади наша сила!», – сказано наприкінці звернення.

Сьогодні у Тернополі Євромайдан зібрав понад 2 тис. студентів. При цьому організатори Євромайдану озвучили скарги від студентів медуніверситету, що там керівництво починає влаштовувати різні заходи, аби перешкодити молоді відвідувати майдан.