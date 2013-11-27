Квасневський каже, що на саміті у Вільнюсі для України "дива не станеться"

Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що Європейський Союз має «проаналізувати ситуацію і знайти інструменти, які будуть достатньо переконливими для українців».

Про це він заявив в ефірі телеканалу TVN 24 і відзначив також, що на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі «дива не станеться».

Крім того, повідомляє Радіо Свобода, Квасневський говорив про відсутність ефективних зусиль Євросоюзу в кризових ситуаціях, коли потрібно швидко надати допомогу й коли необхідні узгоджені дії держав, що входять до цього об’єднання.

«Нам буде складно домовитися з Україною, якщо ми цього не досягнемо», – сказав Квасневський.

На тему: ЄС пропонує Україні до мільярда євро на рік - євродепутат

«Мудрість ЄС повинна полягати у тому, щоб проаналізувати ситуацію і знайти інструменти, які будуть достатньо переконливими для українців. Нашу довготермінову програму треба збагатити зрозумілою, зваженою, але водночас багатою пропозицією короткотермінової допомоги», - додав екс-президент Польщі.

Квасневський наголосив: «Коли я говорю про допомогу Україні, то маю на увазі великі суми. Кільканадцять, а може навіть 20 мільярдів євро».

За словами польського екс-президента, порівняно з допомогою наданою Євросоюзом Греції, така сума не є надто великою.