Стан здоров’я Тимошенко не покращився – донька екс-прем’єра
12:53, 20 липня 2013Політика
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Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка продовжує лікування у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, не покращився.
Дочка каже, що стан Тимошенко не змінився
Як передає кореспондент УНІАН, про це після триденного побачення з матір’ю повідомила прихильницям екс-прем’єра її донька Євгенія Тимошенко.
“Такий самий (стан здоров’я - УНІАН). Погано себе почуває”, - сказала вона.
За словами Євгенії, її матір і надалі не може самостійно пересуватися. “З допомогою (пересувається - УНІАН). Я їй допомагала пересуватися”, - сказала донька Тимошенко.
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