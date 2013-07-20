Стан здоров’я Тимошенко не покращився – донька екс-прем’єра

12:53, 20 липня 2013
Політика
773 0

Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка продовжує лікування у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, не покращився.

Дочка каже, що стан Тимошенко не змінився

Як передає кореспондент УНІАН, про це після триденного побачення з матір’ю повідомила прихильницям екс-прем’єра її донька Євгенія Тимошенко.

“Такий самий (стан здоров’я - УНІАН). Погано себе почуває”, - сказала вона.

За словами Євгенії, її матір і надалі не може самостійно пересуватися. “З допомогою (пересувається - УНІАН). Я їй допомагала пересуватися”, - сказала донька Тимошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter