Стан здоров’я Тимошенко не покращився – донька екс-прем’єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це після триденного побачення з матір’ю повідомила прихильницям екс-прем’єра її донька Євгенія Тимошенко.

“Такий самий (стан здоров’я - УНІАН). Погано себе почуває”, - сказала вона.

За словами Євгенії, її матір і надалі не може самостійно пересуватися. “З допомогою (пересувається - УНІАН). Я їй допомагала пересуватися”, - сказала донька Тимошенко.