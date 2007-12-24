У НУ-НС вважають, що Ющенко зробив дві кадрові помилки

Лідер Народного руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”) вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО зробив помилку в призначеннях Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та Юрія БОГУЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що в питанні призначення секретаря РНБО вже не можна посилатися на оточення Президента, главу Секретаріату Президента, тому в даному разі йдеться про особисте рішення глави держави.

«Глава держави зробив неправильно, зробив всупереч тим політичним силам, які його традиційно і постійно підтримували, в тому числі й НРУ», - підкреслив Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що в даному разі В.ЮЩЕНКО «не лише вдався до помилок кадрових, а Президент вже особисто вдався до помилок, які може зробити лише глава держави». Б.ТАРАСЮК наголошує, що він готовий особисто «перейти з людини-політика, який критикує оточення Президента за неправильні рішення, спрямовані проти тих політичних сил, які його підтримували, до людини, яка почне критикувати самого Президента України». Б.ТАРАСЮК заявив, що як заступник голови фракції НУ-НС буде ініціювати обговорення питання щодо призначення, зокрема, Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБО на засіданні фракції НУ-НС.

Він наголосив, що чимало людей у фракції, мабуть, не може погодитися з Президентом щодо можливості призначення опонентів на найвищі посади в державі, пов’язані з національною безпекою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, Президент призначив Раїсу БОГАТИРЬОВУ секретарем РНБО, а Юрія БОГУЦЬКОГО – заступником глави Секретаріату Президента.