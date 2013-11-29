Янукович: Цей тайм-аут відкриває нам нові можливості

Про це він сказав у коментарі журналістам після завершення зустрічі з Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом у Вільнюсі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Все, що нам необхідно зробити для того, щоб побудувати нормальні відносини у форматі ЄС - Україна - Росія - це наш обов’язок і наш великий інтерес», - сказав Янукович.

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Він зазначив, що без обговорення шляхів вирішення проблемних питань, які зараз є в Україні, буде важко рухатися вперед.

«Для нас дуже важливо, що зараз ця зупинка і цей тайм-аут відкривають нам нові можливості», - сказав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вільнюсі України не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

Водночас, сьогодні глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу після саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі заявив, що тристоронні консультації Україна-Росія-ЄС щодо угоди про асоціацію неприйнятні.

Баррозу нагадав, що з боку України прозвучала пропозиція провести тристоронні переговори щодо підписання угоди з ЄС. «Це неприйнятно», - сказав Баррозу, зазначивши, що коли йдеться про двосторонні переговори, третя сторона є зайвою.

“Коли говорять про тристоронні консультації, це неприйнятно. Ми поважаємо суверенітет всіх країн. Ми вже парафували Угоду про асоціацію з Україною як суверенною державою. Нам не потрібен тристоронній формат для двосторонніх відносин”, - сказав Баророзу.

«Коли ми ведемо переговори між ЄС та Південною Кореєю, то ми це робимо на двосторонньому рівні, а не у тристоронньому форматі. Часи обмеженого суверенітету вже закінчилися. Не повинно бути права вето третіх країн”, - додав він.