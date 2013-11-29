Янукович назвав п'ять кроків, які б міг зробити ЄС назустріч Україні

Президент України Віктор Янукович назвав п’ять кроків, які могли б бути здійснені Європейським Союзом назустріч Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час виступу на пленарному засіданні Саміту ініціативи «Східне партнерство» у Вільнюсі.

Як заявив Президент, «на жаль, останнім часом Україна опинилася сам-на-сам з серйозними фінансово-економічними проблемами. Тому вже сьогодні ми потребуємо від наших європейських партнерів рішучих кроків назустріч Україні в питанні розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги з використанням усіх наявних механізмів та ресурсів як інституцій, так і держав-членів ЄС».

Серед таких заходів, за словами Януковича, «могли б бути наступні. Перше - розблокування програм бюджетної секторальної підтримки ЄС, виділення ресурсів макрофінансової допомоги.

Друге. Дієва підтримка з боку міжнародних фінансових інституцій. У цьому контексті Україна зацікавлена у якомога швидшому відновленні ефективної взаємодії на прийнятних умовах з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

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Третє. Перегляд Євросоюзом торговельних обмежень щодо окремих позицій українського експорту, в тому числі запроваджених ще минулого століття.

Четверте. Розраховуємо на активну участь ЄС та міжнародних фінансових інституцій у модернізації української газотранспортної системи як ключового елементу європейської енергетичної мережі, а також забезпечення усіма належними засобами та механізмами Європейського Союзу енергетичної незалежності України.

Сподіваємося на перегляд позиції країн-членів ЄС щодо спорудження економічно необґрунтованих потужностей із транспортування природного газу в Європу в обхід України.

П’яте. Окремою важливою складовою цієї роботи має стати узгоджений план дій з метою зняття протиріч та врегулювання проблем у торгівельно-економічному співробітництві з Росією та іншими членами Митного союзу, що пов’язуються зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС».

«У цьому зв’язку був би вдячний за вашу підтримку в питанні започаткування відповідної співпраці у форматі Україна - ЄС – Росія», - сказав Янукович.

Він також наголосив, що « період після Вільнюсу додаткові зусилля будуть потрібні і на інших напрямах нашої взаємодії з метою ще більш амбітного наближення держав-партнерів до Євросоюзу».

За його словами, серед таких напрямів безумовним пріоритетом є безвізовий режим. Впевнений, що найбільш показовим кроком, який би свідчив, що ЄС насправді готовий відчинити для нас свої двері, стало б запровадження без зволікань безвізового режиму для громадян України. У свою чергу, ми готові якнайшвидше завершити виконання відповідного Плану дій. Розраховуємо на розуміння, підтримку і солідарність з боку ЄС у цьому вкрай важливому питанні».

«На завершення хочу ще раз наголосити: Україна чітко дотримується свого європейського вибору. А відтак - розраховує на солідарність та підтримку з боку Європейського Союзу, його держав-членів, а також країн-партнерів», - заявив Янукович.

Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.