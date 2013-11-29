Мітингувальники почали перекривати Хрещатик

17:33, 29 листопада 2013
Політика
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Мітингувальники на столичному Майдані Незалежності почали перекривати Хрещатик.

На Майдані заворушення / Фото : Українська правда

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат Юрій Одарченко заявив з мікроавтобуса про те, що мітингувальники можуть це робити, оскільки в них є заявка на проведення масових заходів, у тому числі на проїжджій частині.

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Співробітники спецпідрозділу МВС “Беркут” відтісняють мітингувальників, що встигли вийти на проїжджу частину.

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