Азаров: На МВФ світ клином не зійшовся

Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем'єр-міністр Микола Азаров.

На питання, чи має Україна інші джерела кредитів, враховуючи неприйнятність умов МВФ для отримання кредиту, Азаровпремьер відповів: "Не переживайте. По-перше, ми продовжимо наші переговори з МВФ, ми люди терплячі і наполегливі. А по-друге, на МВФ світ клином не зійшовся".

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Як повідомляв УНІАН, рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - планує в середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною, зокрема в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсягу близько 15 млрд дол.

21 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров проінформував, що одержав лист від МВФ, в якому окреслені умови для подальшої співпраці. «Умови: підвищення тарифів на газ і опалення для населення приблизно на 40%; зобов'язання заморожування базової заробітної плати, мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на поточному рівні; істотне скорочення витрат на бюджетні цілі, зниження субсидій в енергетиці; поступове згортання звільнення від ПДВ для сільського господарства й інших галузей та інші умови», - процитував Азаров лист від МВФ.

Пізніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявив, що Україна не розраховує на одержання коштів від МВФ, оскільки Фонд виставляє неприйнятні для України умови, зокрема підвищення тарифів на газ.

В інтерв'ю Президент України Віктор Янукович наголошує, що вимоги МВФ про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення неприйнятні.

За його словами, переговори з МВФ виявилися безрезультатними. Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяє доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу.

Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансової допомоги в обсягу 610 млн. євро.