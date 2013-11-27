Азаров дорікнув МВФ у непоступливості напередодні підписання Угоди з ЄС

Прем'єр-міністр України Микола Азаров дорікнув Міжнародному валютному фонду у тому, що напередодні можливого підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом МВФ висунув неприйнятні для України умови за надання кредиту.

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні в Кабінеті міністрів.

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“Ми не одержали жодного підтвердження про підтримку з боку європейських і світових фінансових інституцій. Більше того, буквально напередодні підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Міжнародний валютний фонд висунув Україні абсолютно неприйнятні умови для кредиту, причому кредиту у розмірі, який дорівнює сумі, яку ми винні фонду», - сказав Азаров.

Прем'єр-міністр повідомив, що європейські партнери України не змогли вплинути на позицію МВФ.

“Президент і уряд одержали чіткий сигнал, що наші європейські партнери не вплинули на позицію Міжнародного валютного фонду, хоча Євросоюз - один із основних засновників фонду з вирішальним голосом”, - сказав він.

Азаров також наголосив, що Україна не може погодитися з вимогами МВФ, які могли б привести країну до “соціального колапсу і дискредитації курсу євроінтеграції в очах наших людей”.

“Уряд України не може погодитися з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги вдвічі та одночасне заморожування заробітних плат, пенсій, стипендій, всіх соціальних виплат. Ми не можемо йти на різке скорочення доходів бюджету, а відтак - на звільнення лікарів, вчителів, викладачів вишів, скорочення бюджетних місць для студентів тощо. Ми не згодні на девальвацію національної валюти, подорожчання імпортних товарів, в першу чергу, ліків. Ми не можемо відмовитися від підтримки сільськогосподарських виробників, що призведе до подорожчання продуктів харчування”, - заявив Азаров.

За словами прем'єр-міністра, у разі виконання вимог МВФ, Україна б не відчула переваг, які дає асоціація, а навпаки - “українці відчули б катастрофічне падіння рівня життя, масове безробіття, економічні втрати, які можна порівняти з ситуацією 90-х років”.

Як повідомляв УНІАН, рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - планує в середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною, зокрема в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсягу близько 15 млрд дол.

21 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров проінформував, що одержав лист від МВФ, в якому окреслені умови для подальшої співпраці. «Умови: підвищення тарифів на газ і опалення для населення приблизно на 40%; зобов'язання заморожування базової заробітної плати, мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на поточному рівні; істотне скорочення витрат на бюджетні цілі, зниження субсидій в енергетиці; поступове згортання звільнення від ПДВ для сільського господарства й інших галузей та інші умови», - процитував Азаров лист від МВФ.

Пізніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявив, що Україна не розраховує на одержання коштів від МВФ, оскільки Фонд виставляє неприйнятні для України умови, зокрема підвищення тарифів на газ.

У інтерв'ю Президент України Віктор Янукович наголошує, що вимоги МВФ про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення неприйнятні. За його словами, переговори з МВФ виявилися безрезультатними.

Відновлення співпраці з МВФ є ключовим для України, оскільки кошти Фонду залишаються єдиним великим джерелом поповнення золотовалютних резервів України, а також сприяє доступу до зовнішніх позик на світовому ринку позикового капіталу. Крім того, відновлення співпраці МВФ з Україною стане сигналом для Європейського Союзу до відновлення співпраці з країною за програмою надання фінансової допомоги в обсягу 610 млн. євро.