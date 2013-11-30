Міліція назвала причину розгону Євромайдану

Євромайдан розігнали співробітники "Беркуту" після звернення комунальних служб, яким потрібно було завезти техніку на площу для встановлення новорічної ялинки.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на прес-службу столичної міліції.

"Присутні (на площі) не дали це зробити, поводились агресивно, у зв'язку з цим було прийнято рішення їх відтіснити", - відзначили в прес-службі.