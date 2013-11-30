До собору, в якому ховаються постраждалі на Майдані, йде міліція - Руслана
08:40, 30 листопада 2013Політика
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Постраждалих доставляють у лікарні.
На Майдані били і затримували людей без розбору / Фото: ТСН
Співачка Руслана поширила інформацію про те, що в Михайлівський собор, де сховалися потерпілі і поранені після штурму "Беркутом" Євромайдану, йде загін міліції.
ТСН повідомляє, що людей сховали у іншому місці, тому його свідомо не називають.
Зауважимо, що під час штурму "Беркутом" Євромайдану постраждала навіть вагітна жінка. Людей, які рятувалися втечею, наздоганяли й били. Постраждалих доставляють у лікарню швидкої медичної допомоги, Олександрівську лікарню та лікарню № 17.
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