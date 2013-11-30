В Одесі протестують проти розгону мирних демонстрацій

В Одесі, біля будівлі Головного управління МВС в Одеській області на вулиці Єврейській, розпочалася акція протесту проти розгону київського Євромайдану. До будівлі міліції, біля якої зараз збирається багато силовиків, завезли протигази.

Як передає кореспондент УНІАН, кількість протестантів поки не перевищує 60 осіб. Поряд з будівлею вишикувалися більш як 30 міліціонерів, інші правоохоронці перекрили проїжджу частину.

Також приїхали священики Римо-католицької і Лютеранської церков, які хочуть прочитати молитву на підтримку мирних демонстрантів.

В. о. мера Одеси Олег Бриндак обіцяє, що силу до протестувальників застосовувати не будуть.

Як повідомила УНІАН представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба, активісти вранці розіслали анонс про проведення сьогодні мирної акції протесту біля будівлі ГУМВС. Вона додала, що, за інформацією, яку вони мають, до будівлі міліції завезли кілька десятків протигазів.

У заклику на акцію в Одесі зокрема, сказано: «Столиця захлинулася від крові – десятки поранених в лікарнях і у відділеннях міліції. Ми закликаємо всіх, хто обурений ситуацією, вийти сьогодні на Єврейську, 4, – до будівлі обласного управління МВС України. Ми вимагаємо від властей чесного розслідування кримінального злочину – люди вийшли на майдан і мирно висловлювали свою думку, а їх побили і заарештували».

Учасники акції також вимагають відставки міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка і закликають Євромайдани в усіх областях України підтримати одеський пікет.