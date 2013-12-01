У Будинку профспілок опозиція відкрила прес-центр
17:51, 01 грудня 2013Політика
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Штаб української опозиції, який розташувався в Будинку профспілок на Майдані Незалежності в центрі Києва, організовує в будівлі прес-центр
Про це повідомила журналістам у неділю прес-секретар лідера парламентської опозиційної фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, повідомляє РІА Новости.
"Ми плануємо найближчим часом організувати прес-центр, щоб забезпечити нормальні умови для роботи", - сказала вона.
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За її словами, журналісти будуть забезпечені харчуванням і можливістю зарядити телефони та інші засоби зв'язку. Також представникам ЗМІ організують місця для сну.
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