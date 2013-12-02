Рибак заявляє, що питання запровадження надзвичайного стану не розглядалося
12:26, 02 грудня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що питання про запровадження надзвичайного стану не розглядалося.
Голова ВР Володимир Рибак
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання журналістів.
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“Я думаю, що це питання на сьогоднішній день не розглядалося ні на якому рівні”, - сказав він
Водночас Рибак відзначив, що на сьогодні є питання надання можливості для роботи держустанов.
“Необхідності я не бачу на сьогоднішній день”, - сказав Рибак, говорячи про надзвичайний стан.
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