Рибак заявляє, що питання запровадження надзвичайного стану не розглядалося

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Я думаю, що це питання на сьогоднішній день не розглядалося ні на якому рівні”, - сказав він

Водночас Рибак відзначив, що на сьогодні є питання надання можливості для роботи держустанов.

“Необхідності я не бачу на сьогоднішній день”, - сказав Рибак, говорячи про надзвичайний стан.