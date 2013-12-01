Влада України "серйозно" розглядає можливість запровадження надзвичайного стану - Квасневський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це в ефірі польського телеканалу TVN24 увечері 1 грудня заявив учасник моніторингової місії Європарламенту та екс-Президент Польщі Олександр Квасневський.

"Те, що діється в Україні, з однієї сторони, вражає. Величезна підтримка ідеї євроінтеграції, яку, мабуть, ніде в Європі не можна організувати. З іншого боку, дуже рішуча позиція опозиції, яка дуже високо поставила планку. І маємо теж Президента, котрий мовчить та, швидше за все, думає, які інструменти використати", - сказав він.

Квасневський назвав найгіршим з можливих сценаріїв, котрий зараз може мати місце в Україні, використання українською міліцією в сутичках з демонстрантами зброї.

"Якщо цей найгірший сценарій мав би мав місце, то будемо в іншій ситуації. Не можемо у такому разі залишити українське суспільство, ми повинні надати допомогу студентам, неурядовим організаціям, забезпечити полегшення візового режиму і так далі", - сказав він.

Квасневський також пояснив, чому він та Пет Кокс, котрий разом з ним входить в спеціальну місію Європарламенту в Україні, не приїхали до Києва.

"Ми беремо участь у переговорах. Не можемо з’являтися на подіях, організованих однією із сторін, бо тоді закриваємо собі дорогу для розмов з іншою", - відзначив він.

"Не мушу доводити українцям, що є разом з ними, бо вони це знають", - додав Квасневський.