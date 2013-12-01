ЗМІ: В Україні завтра можуть ввести надзвичайний стан

В Україні можуть ввести надзвичайний стан. Про це ЗМІ повідомило джерело в Кабінеті міністрів, пише РБК-Україна.

"Йде серйозне обговорення, що робити. У нараді задіяні чиновники Кабміну та Адміністрації президента. Поки велика ймовірність того, що з понеділка в країні буде введено надзвичайний стан. Але питання ще не вирішене. Можливо, НС обмежиться Києвом", - сказало джерело.

Відповідно до закону "Про правовий режим надзвичайного стану", надзвичайний стан може бути введено у разі виникнення масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їхні права і свободи; спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Раніше повідомлялося, що в Києві невідомі пішли на штурм Банкової, лунають вибухи та постріли.