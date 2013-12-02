Посол США застеріг владу від спроб силою вибити демонстрантів з Майдану і будівлі КМДА

Про це заявив посол США Джеффрі Пайєтт в ефірі "Громадського.tv".

Він пояснив, що у США вважають українські демонстрації показником того, що український народ підтримує євроінтеграцію.

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Посол розповів, що він нещодавно сам був на Майдані і вважає, що тисячі українців повинні мати змогу проводити свої мирні зібрання.

"Свобода зібрань, свобода слова і свобода преси – це фундаментальні речі для української демократії. І ті тисячі людей на Майдані повинні мати змогу висловлювати свою мирну підтримку європейським прагненням", - заявив посол, якого цитує «Українська правда».

"Жодного виправдання силовим діям, щоб витіснити цих людей, не буде", - запевнив він.

"Нічого європейського в тому, що сталося у суботу вранці на Майдані, не було. І ми оцінили заяви, які зробили прем'єр-міністр і Президент стосовно того, що буде повне і послідовне розслідування", - сказав посол.

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Пайєтт заявив, що США та ЄС вірять у можливість відновлення євроінтеграційного діалогу в Україні.

"Зараз у найкоротшій перспективі наша увага звернена на те, щоб зупинити насильство. Але в довготерміновій перспективі ми будемо зосереджуватись на нашому стратегічному завданні – заохочувати глибші інституційні відносини України і ЄС", - заявив посол.