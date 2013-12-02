Попов просить не блокувати будівлю КМДА, оскільки це загрожує місту

Про це сказано в зверненні Попова, оприлюдненому на офіційному сайті київської влади.

Голова КМДА, звертаючись до киян та гості столиці, зазначає, що “сьогодні ми всі разом перебуваємо на складному шляху визначення майбутнього й долі нашої країни на багато років уперед”.

“Це тернистий шлях, і ми не повинні думати, що буде легко. Є потужні сили, які незадоволені позицією Президента України Віктора Януковича продовжувати шлях у спільне з Євросоюзом майбутнє. Ці сили готові на все, зокрема, й на дестабілізацію ситуації в країні”, - сказано у зверненні.

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За таких обставин, за словами Попова, вкрай важливо «проявити себе європейським, демократичним народом, яким ми є насправді, не піддаватися на провокації, зберігати спокій». «Я можу констатувати, що переважна більшість киян, які вийшли на мирний мітинг 1 грудня, діяли саме так. Більше того, вони продемонстрували достойну пошани громадянську позицію, перешкоджаючи провокаціям та попереджаючи їх», - підкреслив Попов.

Він зазначив, що вважає своїм обов’язком перед мільйонами мешканців столиці забезпечити нормальне функціонування всіх служб міста.

Водночас звертає увагу, що під час акції невідомими особами був здійснений несанкціонований доступ до будівлі Київської міської державної адміністрації.

“У КМДА працюють люди різних поглядів, але вони об’єднані єдиною метою: забезпечити нормальну життєдіяльність міста. Блокування роботи міської адміністрації може загрожувати затримками виплати зарплат працівникам бюджетної сфери, перебоями з продуктами харчування в місті, тепло-, енерго- та водопостачання, нормальній роботі дитячих садків, шкіл, лікарень тощо”, - заявив очільник адміністрації.

Попов переконаний, що кияни, які вийшли 1 грудня на мирну акцію, не прагнули до такого.

“Звертаюся до людей, що перебувають у приміщеннях КМДА, з проханням виявити громадянську відповідальність і надати можливість співробітникам нормально працювати для міста, його мешканців і гостей”, - просить Попов.

Як повідомлялося, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.

Активісти, загалом кілька сотень осіб, заявили, що не мають наміру залишати КМДА.

Сьогодні, 2 грудня, у КМДА заявили, що структурні підрозділи міської держадміністрації, працюють у штатному режимі, аби забезпечити нормальну життєдіяльність міста.

Водночас, Загальні збори киян, які тривають у приміщення Київради, прийняли рішення не перешкоджати роботі міській адміністрації та секретаріату Київської міської ради.