Азаров заявив, що Україна та ЄС збираються проаналізувати текст Угоди

Україна має намір спільно з ЄС додатково проаналізувати текст Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров сказав на зустрічі з послами.

Він зазначив, що для продовження переговорів з аналізу і підготовки до підписання до Брюсселя найближчим часом відправиться делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим.

Він також не виключив, що після аналізу документа текст угоди може бути змінений.

Азаров зазначив, що з проханням внести корективи до документа звернулися деякі промисловці України, оскільки, на їхню думку, парафований текст дуже відкриває український ринок.

«Але зараз давайте не загадуватимемо, чи треба змінювати формулювання певних статей договору чи не треба. Я ж не гірше за вас розумію, наскільки це тяжкий або майже неможливий процес в уже підготовленій і парафованій угоді. Але ми б хотіли обговорити ті положення, які нас турбують», - сказав Азаров.

При цьому він підкреслив, що продовжує дотримуватися думки, що підготовлений документ є компромісним варіантом між Україною і ЄС.

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Раніше Азаров повідомив, що найближчим часом до Європейської комісії до Брюсселя поїде українська делегація для обговорення тих проблем, які виникли і відстрочили підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Ми б хотіли, щоби зараз, поки у нас є такий час, щоб ми ще й ще раз подивилися на ці конкретні технічні норми (у розділі угоді про зону вільної торгівлі - УНІАН), а я й раніше стояв на позиції і зараз стою на позиції, що ми можемо і повинні підписати цю угоду. І я думаю, що ми її підпишемо», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті Єврокомісії з'явилося повідомлення, що Баррозу і Янукович домовилися організувати візит української делегації для обговорення деяких аспектів Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі.

Проте, наголошується в повідомленні на сайті ЄК, Баррозу відкинув можливість нових переговорів щодо тексту Угоди, яка вже парафована.

"Під час телефонної бесіди Президент України попросив Європейську комісію прийняти делегацію з України для обговорення деяких аспектів Угоди про асоціацію і глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі. Президент Баррозу підтвердив готовність Європейської комісії прийняти таку делегацію на належному рівні. Він підкреслив, що Європейська комісія готова обговорювати аспекти реалізації угод, які вже парафовані, але не відновлювати будь-які переговори. Ці умови були прийняті Президентом Януковичем, і було вирішено, що час і рівень консультацій мають бути узгоджені через відповідні дипломатичні канали", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.