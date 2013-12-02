Янукович не зміг відмовитися від візиту до Китаю

19:52, 02 грудня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович все ж летить до Китаю з державним візитом.

Янукович не зміг скасувати візит до Китаю, china-ukraine.org

Як повідомляє ICTV, про це Янукович сказав у великому інтерв'ю загальнонаціональним каналам.

Він повідомив: незважаючи на непросту ситуацію в країні, він все ж полетить з державним візитом до Китаю, оскільки він надзвичайно важливий для економіки країни, відмова від нього означатиме для Києва згортання відносин з Пекіном, передає телеканал.

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