Янукович не зміг відмовитися від візиту до Китаю
19:52, 02 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович все ж летить до Китаю з державним візитом.
Янукович не зміг скасувати візит до Китаю, china-ukraine.org
Як повідомляє ICTV, про це Янукович сказав у великому інтерв'ю загальнонаціональним каналам.
Він повідомив: незважаючи на непросту ситуацію в країні, він все ж полетить з державним візитом до Китаю, оскільки він надзвичайно важливий для економіки країни, відмова від нього означатиме для Києва згортання відносин з Пекіном, передає телеканал.
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