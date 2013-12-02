Янукович не зміг відмовитися від візиту до Китаю

Як повідомляє ICTV, про це Янукович сказав у великому інтерв'ю загальнонаціональним каналам.

Він повідомив: незважаючи на непросту ситуацію в країні, він все ж полетить з державним візитом до Китаю, оскільки він надзвичайно важливий для економіки країни, відмова від нього означатиме для Києва згортання відносин з Пекіном, передає телеканал.