Янукович не прийняв відставку Льовочкіна

Про це повідомила РІА Новости в понеділок прес-секретар українського президента Дарка Чепак.

"Я дійсно звернувся в суботу з проханням про відставку, вона була відхилена. Сьогодні моє основне завдання - працювати над врегулюванням ситуації мирним шляхом і подоланням кризи, інше - безвідповідально", - процитувала Чепак слова Льовочкіна.

Українські ЗМІ з посиланням на джерело в АП раніше повідомили, що Льовочкін подав у відставку. Причиною такого рішення нібито стала його незгода з розгоном акції в центрі Києва.

Нагадаємо, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося укласти на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

У ніч на суботу "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва.

У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, який закінчився захопленням будівлі мерії і зіткненнями протестувальників з правоохоронцями.

Акції протесту тривають, мітингувальники вимагають відставки уряду.