Льовочкін перебуває на роботі і виконує свої обов'язки - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, так лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відповів на питання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про відставку Льовочкіна.

На брифінгу Єфремов підкреслив, що Льовочкін «сьогодні перебуває на роботі і виконує свої обов'язки».

Єфремов також додав, що в ці дні багато заяв, які публікувалися в ЗМІ, не підтверджуються. Він звернувся до журналістів, щоб вони перевіряли інформацію, яка до них надходить.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що глава Адміністрації Президента України Льовочкін подав у відставку. Цю інформацію УНІАН підтвердили в АП. Водночас, за даними джерела, Президент України Віктор Янукович поки що не прийняв відставку Льовочкіна.

Як повідомили деякі ЗМІ, рішення могло бути викликане незгодою з діями міліції щодо жорстокого розгону Євромайдану в центрі Києва.