Кожара - Сікорському: Україна не планує впроваджувати надзвичайний стан
00:14, 03 грудня 2013Політика
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час телефонної розмови з главою польського МЗС Радославом Сікорським у понеділок запевнив, що українська влада не планує запроваджувати надзвичайний стан в країні через останні події в Києві.
В уряду України немає планів запроваджувати надзвичайний стан
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав Сікорський журналістам у Варшаві.
”Пан міністр також підтвердив, що в уряду України немає планів запроваджувати надзвичайний стан”, - сказав він.
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Сікорський зауважив, що український міністр під час сьогоднішньої ”досить довгої розмови” сказав йому, що українська влада надалі планує працювати над євроінтеграцією України.
”Я задоволений, що Україна не перекреслює контакти з ЄС”, - відзначив він.
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