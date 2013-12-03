Кожара - Сікорському: Україна не планує впроваджувати надзвичайний стан

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав Сікорський журналістам у Варшаві.

”Пан міністр також підтвердив, що в уряду України немає планів запроваджувати надзвичайний стан”, - сказав він.

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Сікорський зауважив, що український міністр під час сьогоднішньої ”досить довгої розмови” сказав йому, що українська влада надалі планує працювати над євроінтеграцією України.

”Я задоволений, що Україна не перекреслює контакти з ЄС”, - відзначив він.