Коморовський закликав Януковича утриматись від силового вирішення кризи в Україні

Про це сказав міністр з міжнародних питань канцелярії Президента Польщі Яромір Соколовський польському агентству РАР.

”Президент Коморовський закликав шукати вирішеня нинішньої кризи без використання сили”, -сказав він.

Соколовський зазначив, що президенти також говорили про перспективу підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом в ”контексті запланованого найближчим часом виїзду української делегації до Брюселя”.

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Нагадаємо, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося укласти на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

У ніч на суботу "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва.

У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, який закінчився захопленням будівлі мерії і зіткненнями протестувальників з правоохоронцями.

Акції протесту тривають, мітингувальники вимагають відставки уряду.