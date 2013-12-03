Яценюк закликав Рибака запросити до ВР прем’єра Азарова та членів Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу у парламенті.

“Відповідно до закону, тут має бути присутній злочинець Азаров, злочинець Захарченко й інші, які давали вказівку бити наших людей”, - сказав Яценюк і додав, що для розгляду питання про відповідальність Кабміну він має бути присутній у парламенті.

“Пане голово, ми вимагаємо, щоб ви запросили до парламенту прозвітувати перед парламентом і українським народом прем'єра Азарова і забезпечити процедуру розгляду питання”, - сказав Яценюк і додав, що на це вони дають годину.

У свою чергу народний депутат від “Свободи” Олексій Кайда запропонував, щоб Рибак звернувся до “Беркуту”, аби “Беркут” привів уряд до парламенту.

Народний депутат від “УДАРу” Сергій Каплін відзначив, що за його інформацією, у депутатів від Партії регіонів нібито відібрали картки для голосування, щоб вони не голосували за відставку уряду.

У свою чергу депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич попросив депутатів від ПР продемонструвати свої картки для голосування.

Також під час розгляду цього питання позафракційний народний депутат Олег Ляшко закликав формувати “уряд національного порятунку”.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рибак заявляв, що представників уряду запрошували до парламенту, але вони не з'явилися.

Рибак зазначив, що не знає причин, через які уряд не з'явився до парламенту.