У роботі Верховної Ради оголошено перерву
11:40, 03 грудня 2013Політика
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У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 12.00.
У ВР оголошено перерву
Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено для того, щоб прем'єр-міністр України Микола Азаров та члени уряду прийшли до парламенту.
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Як повідомлялося, сьогодні ВР розглядає питання щодо відповідальності Кабміну.
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