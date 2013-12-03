У роботі Верховної Ради оголошено перерву

У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено для того, щоб прем'єр-міністр України Микола Азаров та члени уряду прийшли до парламенту. Читайте також: Яценюк закликав Рибака запросити до ВР прем’єра Азарова та членів Кабміну Як повідомлялося, сьогодні ВР розглядає питання щодо відповідальності Кабміну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter