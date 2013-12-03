У роботі Верховної Ради оголошено перерву

11:40, 03 грудня 2013
Політика
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У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 12.00.

Нардепи пішли на перерву

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено для того, щоб прем'єр-міністр України Микола Азаров та члени уряду прийшли до парламенту.

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Як повідомлялося, сьогодні ВР розглядає питання щодо відповідальності Кабміну.

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