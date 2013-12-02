Учасники акції протесту звели навколо Майдану Незалежності барикади

08:22, 02 грудня 2013
Політика
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У Києві учасники акції протесту проти дій влади за ніч звели навколо Майдану Незалежності барикади

Барикади на Майдані

Для цього активісти, зокрема, використали частину конструкцій розібраної новорічної ялинки.

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Всі підходи до Майдану з боку Хрещатика, вулиць Інститутської, Городецького, Європейської площі перекриті барикадами. Для людей, які виходять з метро, зробили проходи.

На Майдані зберігається спокійна обстановка.

Барикади на Майдані / Фото: Павло Шеремет
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