Яценюк каже, що Янукович знаходиться у Києві і закликав пікетувати АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у коментарі журналістам після того, як парламент не підтримав проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів України.

“Це означає, що ми йдемо до Адміністрації Президента Януковича вимагати, щоб Янукович підписав указ про відставку уряду і оголошував дострокові президентські і парламентські вибори”, - сказав Яценюк.

Водночас на зауваження, що Президента зараз немає в країні, Яценюк сказав: “Президент поки що ні з яким з державним візитом (не відбув). Президент знаходиться в Києві. Він тільки завтра вранці від'їжджає”.

Як повідомляв УНІАН, на сайті глави держави йдеться, що Президент України 3-6 грудня відвідає з державним візитом Китайську Народну Республіку.