Єфремов припустив, що "тітушками" могли бути переодягнені міліціонери

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав на брифінгу.

Він підкреслив, що не знає, хто сьогодні з'являвся в парламенті, і запропонував поставити ці питання охороні.

«Можливо, це працівники правоохоронних органів, які перевдягнуті у цивільне. Я не знаю, хто це був, але наша фракція не має жодного відношення до цього факту», - підкреслив Єфремов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.30 на вулиці біля ВР журналісти, визирнувши у вікно, побачили близько 50 "тітушок", які пройшли до парламенту, незважаючи на 4 кордони міліції.

Кілька "тітушок" нібито зайшли до ложи преси, відмовившись назватися.

Пізніше лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк повідомив журналістам, що депутатам від опозиції вдалося перешкодити "тітушкам" потрапити до будівлі Верховної Ради.