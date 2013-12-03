50 львівських лікарів виїжджають в Київ допомагати Євромайдану

50 львівських лікарів створили „Швидку медичну допомогу Майдану” і виїжджають до Києва, де чергуватимуть у місцях проведення масових акцій протесту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

„Львівські лікарі будуть цілодобово чергувати у місті Києві у найбільших дислокаціях людей. Медики закликають до самоорганізації лікарів-добровольців з усієї України, які у цей непростий час готові виконувати клятву Гіпократа та дбати про наших громадян у столиці”, - зазначається у повідомленні.

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З лікарями, що сьогодні від’їжджають до Києва, на базі Львівської обласної клінічної лікарні було проведено навчання з надання першої медичної допомоги в польових умовах щодо щелепно-лицевої хірургії, травматології та невідкладних станів.

Для координації роботи бригад „Швидкої медичної допомоги Майдану” створено інформаційний центр у Львові. Завтра, 4 грудня, буде розгорнуто відповідний інформаційний центр у Києві, повідомили у міськраді.