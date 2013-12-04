Рада не працюватиме, доки уряд не буде відправлено у відставку - Яценюк
10:33, 04 грудня 2013Політика
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Лідер “Батьківщини” Арсеній Яценюк наголошує, що парламент не запрацює, доки Кабінет міністрів не буде відправлено у відставку.
Яценюк заявив, що опозиція блокуватиме Раду, поки уряд не відправлять у відставку
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання про сьогоднішню роботу парламенту.
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“Ми чітко заявили про те, що парламент повинен відправити у відставку уряд. Вчора регіони і комуністи, які отримали гроші у регіонів, за це не проголосувати. І тому до того моменту, доки уряд не відправлений у відставку, парламент працювати не буде”, - сказав Яценюк.
Крім того він вкотре наголосив на вимозі про зупинку політичних репресій.
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