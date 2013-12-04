У ЄС ще раз наголосили, що час зустрічі делегацій ЄС та України ще не погоджений

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на брифінгу в приміщенні Єврокомісії заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Ми погодимо місце і дату зустрічі, про яку Президент Баррозу говорив з Президентом Януковичем, через дипломатичні канали. І коли це буде узгоджено, ми про це офіційно оголосимо", - сказала Косьянчич.

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Речниця Єврокомісії Піа Ахренкілде-Хансен зі свого боку наголосила ще раз, що переговори представників України та ЄС будуть стосуватися не тексту самої Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, а лише певних аспектів їхньої імплементації.

"Президент Баррозу сказав, що Єврокомісія буде готова вести далі обговорення аспектів імплементації певних елементів Угоди, яка вже була парафована. Але не буде поновлення переговорного процесу з нашого боку (щодо самої Угоди про асоціацію - УНІАН)", - сказала Ахренкілде-Хансен.

Міністр закордонних справ Леонід Кожара повідомив сьогодні на брифінгу після засідання Кабміну, що дата поїздки української делегації до Брюсселя для проведення переговорів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС ще не визначена.

Як повідомляв УНІАН, про переговори щодо імплементації окремих аспектів Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі ЄС та України домовились у понеділок під час півгодинної телефонної розмови Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та Президент України Віктор Янукович 2 грудня.

3 грудня прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що українська делегація 4 грудня має відбути до Брюсселя для проведення переговорів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Увечері 3 грудня представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич повідомила, що в ЄС поки що не підтверджують візиту української делегації.

Пізніше дипломатичне джерело в українській місії при ЄС повідомило УНІАН, що українська делегація на чолі з першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим приїде до Брюсселя на переговори, швидше за все, 16-20 грудня.

Однак сьогодні, 4 грудня, прем'єр-міністр України Азаров на засіданні Кабміну знову заявив, що українська делегація сьогодні виїде до Брюсселя для проведення переговорів з продовження підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.