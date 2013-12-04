На Євромайдані 30 листопада були не студенти, а провокатори - Азаров

На Євромайдані 30 грудня були розігнані не студенти, а провокатори, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

Як передає кореспондент УНІАН, фрагмент заяви Азарова із зустрічі був показаний в ефірі "5 каналу".

"На площі не було студентів, там були добре підготовлені провокатори. Але, втім, це не виправдовує жорсткі дії міліції", - заявив Азаров.

"У Києві діє близько 2,5 тисячі бойовиків, які використовуються як сила, здатна спровокувати силові структури на протистояння", - повідомив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. Близько чотирьох годин ранку тисячі бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із скривавленими обличчями. 35 чоловік було затримано, 35 постраждалих учасників акції звернулися до медиків за допомогою.

3 грудня у Верховній Раді України Азаров вибачився за дії співробітників правоохоронних органів на Євромайдані вночі 30 листопада.

“Дорогі мої колеги, перш за все, від імені уряду я хочу принести вибачення за дії наших правоохоронних органів на Майдані. І Президент, і уряд глибоко жалкують про те, що це сталося. Я вам гарантую, що зараз вже проводиться ретельне розслідування з урахуванням відеофіксації, свідчень свідків. І всі, хто винен у застосуванні сили, понесуть за це відповідальність”, - заявив Азаров.

Він наголосив, що із суботи і до сьогодні силові структури не застосовували силу проти демонстрантів.

Також Азаров під час виступу у ВР пообіцяв зробити серйозні висновки з подій у країні, а також провести рішучі кадрові зміни в уряді.

«Я можу одне гарантувати народним депутатам, що я зроблю жорсткі висновки з того, що відбулося... В уряді будуть проведені рішучі кадрові зміни", - сказав глава уряду.